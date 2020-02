Wer nicht in sein Unternehmen investiert, der wird bald nicht mehr viel davon haben. Peek&Cloppenburg Düsseldorf hat alles gegeben, Stars und andere Menschen geladen, um beste Bilder weltweit zu liefern. Karstadt Kaufhof investieren jetzt auch, aber hier geht es jetzt um andere Ziele. Und die jahrelangen Investitionen von Home24 zahlen sich allmählich aus.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Hoppla

Premiumhändler

– u

Segmüller

Kenntnis

tailment

Appelhoff

© Aki Röll

Karstadt Kaufhof sollen spitz werden

Ideechen

Galeria

"

Journalism

"

GKK

GGK-Eigentümer

Benko

Meckerer.

Neiiiin

, schnaubte

Benko

–

© Gerth

GKK-Lieferanten

GKK-Chef

Fanderl

"

"

"

"

© etailment

GKK

W

Baby Boomer

Kulenkampff

Fanderl

Benkos

Signa-Konzern

GKK

5 %

GKK

vedient

Peek

Replay

Starparade. Alles nur,

Neymar

Jr

Replay

© Launchevent Capsule Collection NJR x REPLAY im Weltstadthaus Düsseldorf.

Neymars

Germain

6:1

Amiens

Bekanntheitsfaktor

Neymar

Adrien

Brody

"

"

© Launchevent Capsule Collection NJR x REPLAY im Weltstadthaus Düsseldorf.

Neymar

Brody, mit hübschen, schlanken Models.

A



© Intersport Die Woche im Handel Karstadt kauft SportScheck und Intersport ist der große Verlierer Was ist Otto froh, SportScheck endlich los geworden zu sein. Und der neue Eigentümer Karstadt Kaufhof ist froh, ein bisschen mehr an Muskelmasse zugelegt zu haben. Das sorgt für einen weiter verschärften Konkurrenzkampf im Sportartikelmarkt, in dem der Fachhandel immer mehr kämpfen muss. Mehr lesen



© Katag Trend Katag-Chef: Was der Klimawandel für den Modehandel bedeutet Daniel Terberger, Chef der Textilhandelsverbundgruppe Katag, Greta Thunberg, den Kampf gegen den Klimawandel sowie und den Unsinn, Hochzeitskleider von China nach Recklinghausen zu transportieren. Mehr lesen



© Darius Ramazani Ehemaliger Arcandor-Chef Thomas Middelhoff: "Mit mir hätte es die Karstadt-Insolvenz nicht gegeben" Er war Deutschlands Superstar der Manager, führte Bertelsmann und Arcandor - doch danach ging es bergab mit Thomas Middelhoff. Am Ende saß er fast drei Jahre im Gefängnis, die aus ihm einen anderen Menschen gemacht haben, wie er sagt. Mit Etailment spricht er über seine früheren Fehler, sein neues Leben, was Top-Manager alles falsch machen - und warum es auch mit Karstadt bergab ging. Mehr lesen