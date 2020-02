Die Drogeriekette dm ist bekannt dafür, Verbrauchertrends schnell und vor allem glaubwürdig aufzugreifen. Erst vergangene Woche wurde das Unternehmen in einer von OC&C durchgeführten Studie als Deutschlands beliebtester Einzelhändler ausgezeichnet. Auch beim Klimaschutz ist dm vorne mit dabei. Mit der Initiative "Klima bewusster handeln" will das Unternehmen einen relevanten Beitrag leisten. Dabei helfen soll die Agentur Oddity.

Management wirbt für seine Strategie

© dm

Bekannt machen soll die Klimainitiative die Agentur Oddity in Stuttgart. Die Spezial-Unit Oddity x dm, die das Projekt bereits seit der Ideenfindung begleitet, hat dazu ein umfangreiches Kommunikationskonzept entwickelt. Die Maßnahmen mit dem Claim "Kleine Schritte, große Bewegung" sollen die Initiative umfassend erklären und Kunden viele Hintergrund-Informationen und Impulse geben.Dazu zählen beispielsweise eine Landingpage und eine Social Media-Kampagne mit impulsgebenden Formaten sowie ein aufklärendes Youtube-Video, das in Zusammenarbeit mit Oddity Waves produziert wurde. In einem zweiten Schritt soll es darum gehen, den Weg zu klimaneutralisierten Produkten kommunikativ hervorzuheben und Menschen mit konkretem Interesse an diesem Thema transparente Einblicke zu bieten.