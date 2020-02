Achtung – am schmutzigen Donnerstag sind Krawatten in höchster Gefahr. Wir wissen nicht, ob die Ersatzkäufe für abgeschnittene Binder in dieser Zahl enthalten sind, aber die Kölner Marktforschung IFH beziffert den Mehrumsatz, den Karneval in die Kassen der Händler spült, auf mehr als 350 Millionen Euro. Helau, Alaaf.

///// HANDEL NATIONAL

Auf etwa einer Million Geräten läuft die App von Sixt. Mit 1500 Partnern, die 1,5 Millionen Fahrer mitbringen, will der Auto-Verleiher die Plattform zum größten Mobilitätsangebot ausbauen. „Wir machen so knappAm Tag", berichtet Alexander Sixt. OMR portraitiert den Sixt-Erben und das Digitalgeschäft des Famiienunternehmens: hintergründig und lehrreich.Wachstum beibt wichtiger als Ertrag: Die Solarisbank hat 2019 ihremehr als verdoppelt. In diesem Tempo soll die Bank auch 2020 wachsen, sie sucht neue Investoren und frisches Kapital, weiß das Handelsblatt. Die Solarisbank besitzt eine Vollbanklizenz, vermittelt Ratenkredite und hilft Unternehmen dabei, eigene Finanzdienstleistungen anzubieten.Andere Supermärkte haben es schon ausprobiert und bald wieder gelassen: TrotzdemWie Mobiflip berichtet will Aldi Kunden zum Einführungspreis von 3,33 Euro daran gewöhnen, die Zutaten für ein Mittagessen in der Kiste zu kaufen. Der Discounter konkurriert dabei mit Start-ups wie Marley Spoon und HelloFresh. Deren Kochboxen sind teurer. So bleibt ,die Frage, ob Aldi es über den Preis schafft, das schwierige Geschäft an sich zu reißen.