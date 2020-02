Übernahmen bis 50 Millionen Dollar müssen in den USA nicht unbedingt gemeldet werden, doch kleine Untrernehmen klagen, dass die großen Fünf im Internet, Alphapet, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft, sich neue Dienste und Techniken unter den Nagel reißen und vom Markt kaufen. Jetzt prüfen laut Techcrunch die Behörden das nach. Die Unternehmen sollen ihre Übernahmen detailliert dokumentieren: Die FTC will so erforschen, ob diese denhaben. Zeit wird's.Die Ankündigung von N26, bis 15. Aprilzu wollen, schlägt Wellen. So manch einer spekuliert jetzt darüber, dass die Berliner Smartphone-Bank nicht nur wegen neuer Zoll- und Grenzregeln die Insel verlässt, sondern auch wegen der starken Konkurrenz unter den FinTechs in Großbritannien. FinanceFWD nennt drei Thesen und liefert Analysen. Spannend!Panik oder Vorsorge? Nachdem immer mehr Unternehmen ihre Teilnahme in Barcelona abgesagt hatten, wurde nun der Mobile World Congress, die weltweitundneue Gerätschaften ganz abgesagt. Grund: Besorgnis über das Corona-Virus. Dabei ist dies vor allem in China virulent.